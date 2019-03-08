В Мурманской области стартует культурно-художественная акция «Славься, Мурманская область!»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 10 марта по 26 мая года проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В этом году открытие акции состоится в Доме культуры посёлка Зеленоборский (ул. Озёрная, 27а). 10 марта в 16.00 ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль танца «Ветер перемен» исполнят для жителей свои лучшие вокальные и хореографические номера.

В канун Дня рождения Мурманской области Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова делает подарок жителям Кольского Заполярья. Совместно с коллективами муниципальных культурно-досуговых учреждений творческие силы областной «Кировки» покажут своё мастерство и подарят северянам массу приятных впечатлений и положительных эмоций.

Финалом акции станет концерт в посёлке Печенга 26 мая.