В Мурманской области стартует межрегиональный фестиваль «Молодёжный движ»

Сегодня в Кандалакше открывается межрегиональный фестиваль молодёжи «Молодёжный движ». В нем примут участие более 200 человек из Мурманской области, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.



Фестиваль продлится по 1 мая, в программе – тренинги, игры на взаимодействие в команде, творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Одним из ключевых событий фестиваля станет шествие молодежи по центральной площади, которое состоится 1 мая в 12.00.



Проект фестиваля «Молодежный движ» Кандалакшской молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» – победитель в номинации «Международное и межрегиональное сотрудничество» конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений Мурманской области регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. В 2017 году фестиваль был проведен впервые.