В Мурманской области стартует новый сезон фестиваля «Юные инженеры Арктики»

В 2019/2020 учебном году фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» пройдёт под девизом «Взгляд в будущее».

Торжественная церемония открытия фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Открытие сезона 2019/2020 учебного года» состоится 29 октября в 15.00 в ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

В этот же день с 13 до 15 часов для всех желающих будет работать интерактивная, познавательная площадка. Её изюминкой станет воркшоп от обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». На дорогах «умного города» ребята проведут мастер-классы по робототехнике, английскому языку, шахматам, разработке игрового приложения, бумажному моделированию – Papercraft, химические эксперименты.

Кроме того, в профориентационной зоне специалисты предприятий-партнёров технопарка «Кванториум-51» организуют лекции и викторины. В числе участников – ФГУП «АтомФлот», Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, Мурманский морской торговый порт, АО «АтомЭнергоСбыт».

В 13.40 состоится подписание соглашения о сотрудничестве между детским технопарком «Кванториум-51» и АО «10 СРЗ».

В течение двух дней 29 и 30 октября в рамках фестиваля состоятся: инженерный хакатон «Profi-Квант»; региональный турнир по робототехнике; конкурс творческих проектов Lego «Детский взгляд в будущее» и региональный конкурс научно-технического творчества «3Д-фантазии».