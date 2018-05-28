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Мурманская область. Арктика28.05.18 09:46

В Мурманской области стартует основой период ЕГЭ-2018

Основной период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 28 мая по 2 июля. На участие в экзаменах в Мурманской области зарегистрировалось 3621 человек, из них 3356 – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году почти на 500 человек больше, чем годом ранее.

Сегодня в нашем регионе экзамен по географии пройдет на 14 пунктах проведения экзаменов, экзамен по информатике и ИКТ – на 19.

В экзамене по географии планируют принять участие 98 человек. Продолжительность выполнения работы – 3 часа. С собой можно взять линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.

В экзамене по информатике и ИКТ планируют принять участие 633 человека. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Дополнительные средства обучения на экзамене не предусмотрены. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развёрнутым ответом.

Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, пункты проведения экзаменов оборудованы средствами подавления сигнала связи, мониторинг хода экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели. Начнет свою работу региональный ситуационный центр.

«Региональный ситуационный центр работает уже третий год. В ситуационный центр транслируются записи с камер видеонаблюдения на пунктах проведения экзамена по всей области. В качестве онлайн-наблюдателей привлечены более 200 студентов Мурманского педагогического колледжа и Мурманского арктического государственного университета. Перед тем как стать наблюдателями, ребята прошли специальное обучение. Их главная задача – не допустить нарушений. Ситуационный центр будет работать на протяжении всего основного периода проведения экзаменов», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

 

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