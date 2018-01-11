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Мурманская область. Арктика11.01.18 07:30

В Мурманской области стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году

11 и 12 января состоится олимпиада по французскому языку – первая олимпиада регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году.

В период с 11 января по 20 февраля старшеклассники Мурманской области примут участие в 21 олимпиаде по общеобразовательным предметам, которые состоятся одновременно во всех регионах Российской Федерации.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году примет участие 1020 обучающихся 9-11 классов из всех муниципальных образований региона, что на 100 человек больше, чем в прошлом году.

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NOUDIMON
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