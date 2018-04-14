В Мурманской области стартует региональный профориентационный проект «Моя профессиональная траектория»

25 апреля в 11.00 на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» будет дан старт региональному профориентационному проекту «Моя профессиональная траектория».

Проект предполагает проведение комплекса профориентационных мероприятий (тематических выставок, мастер-классов, консультаций, тренингов, стендовых презентаций, выступления агитационных бригад), рассчитанных на обучающихся в возрасте 13 – 16 лет и представителей родительской общественности, проявляющих интерес к профессиональному самоопределению подрастающего поколения.

Проект «Моя профессиональная траектория» направлен на концентрацию ресурсов основных субъектов профориентационной деятельности: профессиональных образовательных организаций региона, крупнейших работодателей, учреждений сферы занятости населения, молодёжной политики, культуры и искусства.

Для обучающихся Мурманской области будет создано инновационное профориентационное пространство, которое позволит участникам проекта выбрать для себя одну из четырех предложенных «профессиональных траекторий»: «Хочу учиться!», «Мне нужна профессиональная консультация!», «Хочу узнать о профессиях будущего!», «Хочу найти себя в профессии!», каждая из которых включает в себя серию взаимосвязанных мероприятий, направленных на профессиональную диагностику, консультирование, просвещение и проектирование будущей карьеры.

Помимо движения по «профессиональным траекториям» обучающимся представится возможность посетить интерактивные выставки профессиональных образовательных организаций Мурманской области и региональных предприятий, творческий конкурс агитационных бригад профессиональных образовательных организаций Мурманской области, творческую встречу с молодым предпринимателем, руководителем Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артемом Марышевым.

Всем участникам проекта будут вручены сертификаты участников.