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Мурманская область. Арктика05.07.18 08:30

В Мурманской области стартует традиционная Поморская гребная регата

7 июля в акватории Малой Пирь-губы посёлка Умба пройдут традиционные соревнования «Поморская гребная регата».

Сегодня регата превратилась в красочный весёлый праздник, но в древности эти соревнования носили вполне прагматичный характер – победители гребной регаты получали лучшие участки для ловли семги, тогда участок назывался тоня. Впрочем, и в этом году победителей ждут призы – надувные лодки.

В соревнованиях могут принять участие все желающие, главное условие – наличие поморской деревянной лодки: карбаса или подъездка. Использовать можно только деревянные вёсла неограниченной длины, пластиковые или металлические запрещены.

Всего регата включает в себя четыре этапа: пятикилометровая гонка на 4-весельных карбасах (экипаж 5 человек, два гребца и рулевой); гонки на 2-весельных подъездках (экипаж 3 человека) – 2,5 километра; командная гонка-эстафета, при которой предусмотрена смена гребцов – 6 км; женская 2-километровая гонка на подъездках. Женская гонка самая любимая у зрителей, ведь участие в соревнованиях принимают не только специально подготовленные спортсмены, но и местные жители. Зачастую это потомственные поморки совсем не юного возраста.

Многие команды участвуют в регате не один десяток лет, некоторые даже шили на заказ – изготовили у местных мастеров – поморские лодки.

В день соревнований на берегу будет работать ярмарка «Город мастеров», разнообразные поделки представят не только жители Мурманской области, но и Карелии, Архангельской области, других регионов России.

Впервые в программе Поморской регаты – парад-конкурс самодельных моделей кораблей «Мечта зуйка». К участию в конкурсе приглашены дети, семьи и все желающие. Принимаются модели вымышленных, морских и речных судов, кораблей различного назначения, изготовленные самими участниками из подручных материалов. Могут быть представлены модели как исторических, так и фантазийных судов, кораблей, а также плавучих сооружений будущего, какими их представляют участники выставки-конкурса.

Главным критерием оценки судов станет оригинальность идеи и плавучесть. Все представленные на конкурс модели будут спущены на воду в надувной бассейн на поляне праздника и должны будут продержаться на плаву до окончания Поморской регаты.

Праздник начнется в 11.00 театрализованным представлением «Морской коктейль», посвящённым Дню рыбака.

В 12.00 – поднятие флага и открытие «Поморской гребной регаты – 2018».

На 12.30 назначен старт лодок, соревнования в номинациях: карбасы, подъездки, женские гонки, эстафета.

В программе праздника: выступление солистов и творческих коллективов Умбы и Кандалакши, танцевальный флешмоб, «Поморские игрища», развернутся торговые ряды и игровые площадки для детей.

 

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