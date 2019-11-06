В Мурманской области стартует второй этап всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон»

6 ноября в 16 часов в мурманском «Кванториуме» центра дополнительного образования «Лапландия» состоится официальный старт второго этапа всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон». Учредители «Культурного марафона» – Минкультуры России и Минпросвещения России

Напомним, «Культурный марафон» проходит с 1 октября по 14 ноября и состоит из разработанных авторским коллективом тестов, заданий, сценариев уроков, посвященных кино, архитектуре, театру и музыке. Принять участие в проекте могут педагоги (классные руководители, учителя начальных классов, музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры, методисты) и школьники 1-11 классов.

В первом этапе, длившемся с 1 по 31 октября, учителям и родителям было необходимо провести занятия в школах или локальных сообществах.

Второй этап – мультимедийное тестирование для школьников – проходит с 1 по 14 ноября. Тесты разработаны для трёх возрастных групп: учеников 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 классов. Для участия во втором этапе «Культурного марафона» необходимо зарегистрироваться на портале «Яндекс.Учебник».

«Культурный марафон» открывает проведение апробации межведомственной программы Минкультуры России и Минпросвещения России «Культурный норматив для школьника».