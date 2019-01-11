В Мурманской области стартуют конкурсы на получение грантов губернатора

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности государственных областных театров и развития театрального искусства в нашем регионе.

Данные гранты выделяются как дополнительная целевая государственная поддержка для реализации творческих проектов, способствующих повышению профессионального мастерства художественного и артистического персонала театров, сохранению и развитию кадрового потенциала, созданию новых высокохудожественных спектаклей, и присуждаются по результатам ежегодно проводимого конкурса.

Соискателями на получение грантов губернатора Мурманской области являются государственные областные театры Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 1 февраля 2019 года в комитет по культуре и искусству Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3).

Гранты губернатора Мурманской области предназначены для поддержки творческой деятельности молодых мурманских писателей. Соискателями данных грантов могут выступать молодые писатели – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Мурманской области и не являющиеся членами мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации.

Каждый соискатель на получение гранта губернатора Мурманской области имеет право ежегодно предоставлять на конкурс только одну заявку. Возраст соискателя на получение гранта не должен превышать полных 35 лет на день подачи заявки.

Общие требования к произведению: литературное произведение должно быть написано на русском языке; текст литературного произведения не должен содержать высказываний, унижающих достоинств как автора, так и читателя (в том воровской жаргон и ненормативную лексику), сцен насилия, а также пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть; литературное произведение не должно нарушать авторских прав других лиц; литературное произведение не должно содержать скрытую или явную рекламу; иллюстрации к литературному произведению не должны содержать изображений сцен насилия и порнографии.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 15 марта 2019 года в комитет по культуре и искусству Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3).