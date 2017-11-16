В Мурманской области стартуют соревнования по хоккею

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной спортивной школы с 16 по 18 ноября в Ледовом дворце спорта г.Оленегорска проводится региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях примут участие 8 команд спортсменов из ДЮСШ «Юность» г.Апатиты, ДЮСШ № 6 г.Мурманска, Комплексной СШОР г.Мурманска, УСЦ г.Оленегорска, ДЮСШ № 3 ЗАТО г.Североморск ДЮСШ ЗАТО Александровск г.Снежногорск и ДЮСШ Кольского района и ХК «Колатом» г.Полярные Зори.

По результатам соревнований будет определена команда, которая представит Мурманской области с 24 марта по 1 апреля 2018 года на финальных соревнованиях в Дмитрове Московской области.