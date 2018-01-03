Мурманская область. Арктика03.01.18 17:00
В Мурманской области стоит хорошая зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -15-20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10º, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
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