В Мурманской области стреножили тарифы ЖКУ

Плановое повышение стоимости услуг ЖКХ произойдёт с 1 июля 2018 года, напоминает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

Согласно подсчётам комитета, цена за отопление не будет меняться для многих жителей региона. Прежде всего, это касается тех, для кого уже сейчас тариф на тепловую энергию установлен на уровне 3400 рублей за гигакалорию и выше. Тарифы на холодную воду и водоотведение также ограничены верхней планкой в размере 40 рублей за один кубометр. Таким образом, для тех жителей, которые платят за один кубометр холодной воды и водоотведения 40 рублей и более, тариф в квитанции с 1 июля 2018 года не увеличится.

Не вырастут в 2018 году и тарифы на газ. Тариф на электроэнергию вырастет в пределах 1%. С 1 июля он вырастет на 3 копейки и составит: для домов с газовыми плитами 2,68 рубля за киловатт-час, а с электроплитами – 1,892 рубля. Это самый малый рост по всей России. Уже третий год Мурманская область сохраняет один из наименьших темпов роста совокупной платы за коммунальные ресурсы для населения среди субъектов РФ. Эта работа ведётся в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Во исполнение решений, принятых на федеральном уровне, 1 января 2018 года вступит в силу постановление губернатора «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2018-2022 годы». Согласно документу, во всех муниципалитетах региона плата за услуги ЖКХ не должна быть выше индекса в 5,5%. То есть совокупная плата за все коммунальные услуги (тепло, воду, водоотведение, газ и электричество) в квитанциях, полученных после 1 июля 2018 года, не может вырасти больше, чем на 5,5%.

По предварительным расчётам комитета по тарифному регулированию Мурманской области, ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложится ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.