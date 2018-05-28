В Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%

По сведениям организаций региона (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 мая 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 76,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 апреля 2018 года на 12,1 млн рублей (на 19%) за счёт образования задолженности за март в АО «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод».

Как сообщает Мурманскстат, сумма задолженности сложилась в основном по причине отсутствия собственных средств организаций. На четыре организации, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 60,4% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1507 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в обрабатывающих производствах – 590, на транспорте – 138, в строительстве – 114 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 мая текущего года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 50484 рубля. Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 мая этого года приходилась на организации, расположенные в ЗАТО Александровск, Ковдорском районе и ЗАТО город Североморск.