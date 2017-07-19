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Мурманская область. Арктика19.07.17 09:15

В Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась по сравнению с 1 июня текущего года на 7,4 млн рублей

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности  составила 83,0 млн рублей и увеличилась  по сравнению с 1 июня текущего  года на 7,4 млн рублей (на 9,8%) в основном за счёт её появления в  организациях Минобороны России: филиале «СУ № 316» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г.Североморске и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г.Североморске. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, на три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 72,9% всей задолженности по заработной плате. Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1194 человека, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в строительстве – 508 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июля 2017 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 69477 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июля этого года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и ЗАТО город Североморск.

 

 

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NikoljG
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