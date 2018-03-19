В Мурманской области существенных изменений погоды не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 марта Мурманская область будет находиться под влиянием тыловой части циклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, что не приведёт к существенным изменениям погоды на Кольском полуострове. На севере региона сохранятся снегопады зарядового характера.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -3-8°. Гололедица.