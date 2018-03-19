Мурманская область. Арктика19.03.18 18:02
В Мурманской области существенных изменений погоды не ожидается
Как сообщает Мурманское УГМС, 20 марта Мурманская область будет находиться под влиянием тыловой части циклона, расположенного на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, что не приведёт к существенным изменениям погоды на Кольском полуострове. На севере региона сохранятся снегопады зарядового характера.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -3-8°. Гололедица.
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Последние комментарии
Zviygincew
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Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
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если собак неподкармливать они еще злее будут
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