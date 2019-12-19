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Мурманская область. Арктика19.12.19 18:02

В Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС,  Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт снег. 20 декабря существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет понижаться.

Завтра, 20 декабря, будет переменная облачность. Местами снег, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха -12 -17°, при прояснениях -22 -27°, на севере области -7 -12°. Гололедица.

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