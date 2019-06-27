Мурманская область. Арктика27.06.19 12:13
В Мурманской области свежая белокочанная капуста подешевела на 15,1%
В Мурманской области с 18 по 24 июня текущего года снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 15,1%), репчатый лук (на 5,9), шлифованный рис (на 1,7), куриные яйца (на 1,4), морковь (на 0,5%). Как отмечает Мурманскстат, подорожали яблоки (на 4,9%), чёрный байховый чай (на 1,5), мороженая неразделанная рыба (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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