В Мурманской области свежая белокочанная капуста подешевела на 15,1%

В Мурманской области с 18 по 24 июня текущего года снижение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 15,1%), репчатый лук (на 5,9), шлифованный рис (на 1,7), куриные яйца (на 1,4), морковь (на 0,5%). Как отмечает Мурманскстат, подорожали яблоки (на 4,9%), чёрный байховый чай (на 1,5), мороженая неразделанная рыба (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.