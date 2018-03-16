В Мурманской области свыше 1000 сотрудников полиции будет задействовано в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России «мурманской» полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Так, в период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано 1054 сотрудника полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.