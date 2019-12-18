В Мурманской области температура воздуха будет постепенно понижаться

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. 19 декабря по Мурманской области местами пройдет снег, температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16° в течение суток.

20 декабря существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет понижаться.

Завтра, 19 декабря, будет переменная облачность. Местами снег, изморозь. Ветер ночью южный, днем западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.