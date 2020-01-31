В Мурманской области температура воздуха будет постепенно повышаться

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона. 1 февраля и ночью 2 февраля по Мурманской области ожидается холодная погода, преобладающая температура воздуха -15-20° при прояснениях -27-33°.

Днём 2 февраля с увеличение количества облачности температура воздуха будет постепенно повышаться.

Завтра, 1 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный, на северо-западе местами сильный. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -28-33°, на западе местами -12-17° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 31 января толщина льда равна 35-55 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 25-30 см. На реке Кола по данным водпоста толщина льда равна 52 см, что близко к норме и на 20 см больше прошлогодней.