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Мурманская область. Арктика12.09.18 19:02

В Мурманской области температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона. В этот период ожидается пасмурная с дождями погода, но температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода.  Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха  +8+13° в течение суток.

 

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