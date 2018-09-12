Мурманская область. Арктика12.09.18 19:02
В Мурманской области температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона. В этот период ожидается пасмурная с дождями погода, но температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха +8+13° в течение суток.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Нам интересно Ваше мнение21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 368 человек
-
Последние комментарии
Volk
11.09.18 14:14
Деньги делают все. Эта истина подтверждается в очередной раз!
Комментарий к новости:Для «экономических» заключенных в российских тюрьмах создадут отдельные блоки
гость
10.09.18 10:25
Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример!
Комментарий к новости:Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»
Слепнева
09.09.18 08:39
Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў
Комментарий к новости:«Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на топливо у оптовиков ведут себя разнонаправлено, а на АЗС региона их упорно держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 40 копеек, евро – почти на 75 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыРоссиянам не дадут погрузиться в «болото» долговой нагрузки