В Мурманской области температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона. В этот период ожидается пасмурная с дождями погода, но температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный, северный: ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха +8+13° в течение суток.