В Мурманской области температура воздуха ниже нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 1-2° ниже нормы.

Завтра, 20 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный сильный, ночью на юге умеренный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью местами гололедица.