Мурманская область. Арктика19.09.19 18:02
В Мурманской области температура воздуха ниже нормы
Как сообщает Мурманское УГМС, 20 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 1-2° ниже нормы.
Завтра, 20 сентября, будет облачная c прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный сильный, ночью на юге умеренный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью местами гололедица.
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Последние комментарии
Давид Осипович Вернер
19.09.19 18:28
В Мурманской области ТОЛЬКО цены НА ВСЁ выше нормы...
Комментарий к новости:В Мурманской области температура воздуха ниже нормы
Иван
19.09.19 14:44
Папанина 21,отопления нет. 051 говорят, заявку принили, передадим, а толку? Ничего не меняется. Сегодня уже снег шёл.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Олег
19.09.19 12:05
Крупской 18.Когда включат отопление???Телефон "горячей линии"не отвечает!
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
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