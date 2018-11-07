В Мурманской области температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -10º

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха от +1 до -4º, ночью при прояснениях до -10º. Гололедица.