В Мурманской области температура воздуха поднимется до +3°

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Прибалтики на Ленинградскую область и далее на Кольский полуостров. 4 апреля циклон сместится в Канино - Колгуевский район: ветер постепенно ослабеет, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1 -6°, днём от -2 до +3°. Гололедица.