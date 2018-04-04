В Мурманской области температура воздуха поднимется до +5°

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью 5 апреля -3-8°, при прояснениях в отдельных районах понижение -13-18°, 6 апреля от 0 до -5°. В дневные часы преобладающая температура воздуха от 0 до +5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до +5°. Гололедица.