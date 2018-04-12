В Мурманской области температура воздуха поднимется до +9°

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 апреля наш регион будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Финляндией: местами пройдут небольшие осадки.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -10, днём +4+9°. Ночью и утром гололедица.