Мурманская область. Арктика12.04.18 18:02
В Мурманской области температура воздуха поднимется до +9°
Как сообщает Мурманское УГМС, 13 апреля наш регион будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Финляндией: местами пройдут небольшие осадки.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -10, днём +4+9°. Ночью и утром гололедица.
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