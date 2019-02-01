Мурманская область. Арктика01.02.19 18:02
В Мурманской области температура воздуха понизится до -30-35°
Как сообщает Мурманское УГМС, с распространением Арктического антициклона на наш регион, ожидается возвращение на Кольский полуостров морозов.
Завтра, 2 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -30-35°. Гололедица.
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