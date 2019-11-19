В Мурманской области температура воздуха повысится до +3°

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием циклона с центром в Норвежском море: ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки, температура воздуха днём от +3 до -2°.

Завтра, 20 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от +3 до -2°, ночью при прояснениях -3-8°. Гололедица, местами сильная.