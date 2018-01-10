В Мурманской области температура воздуха при прояснениях опустится до -20-25°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на северо-западе умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, в центральных районах при прояснениях -20-25°, днём -8-13°, в центральных районах -15-20º. Гололедица.

* * *

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 января равна 25-50 см.