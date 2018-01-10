Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?Смотрим на монитор и выздоравливаем
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Мурманская область. Арктика10.01.18 18:02

В Мурманской области температура воздуха при прояснениях опустится до -20-25°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров  находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на северо-западе умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, в центральных районах при прояснениях -20-25°, днём -8-13°, в центральных районах -15-20º. Гололедица.

* * *

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 10 января равна 25-50 см.

 

Комментарии

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Последние комментарии

NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
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