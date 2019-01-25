В Мурманской области температура воздуха снизится до -28-33°

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие выходные, 26-27 января, Кольский полуостров будет находиться в области повышенного атмосферного давления. В эти дни ожидается морозная, малооблачная погода.

28-29 января существенных изменений погоды по Мурманской области не ожидается.

Завтра, 26 января, в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -18-23°, в центральных районах -28-33°. Гололедица.

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В ближайшие дни в кутовых частях губ, на осушных отмелях, в ковшах Кольского залива продолжится ледообразование. Температура поверхностного слоя воды в Кольском заливе 25 января составила +1,4°С. В связи с сохранением холодной погоды на открытых частях акватории залива возможно появление начальных форм льда. Образование сплошного ледяного покрова, препятствующего судоходству, не ожидается.