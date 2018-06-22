В Мурманской области температура воздуха в дневные часы существенно не изменится

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Финляндии на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем +15+20°.

24 июня циклон сместится в Баренцево море: осадков станет меньше, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. В отдельных районах грозы. Ветер ночью восточный, днём южный сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.