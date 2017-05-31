В Мурманской области у 2-х северян в 2016 году доход составил более 500 млн рублей

2 мая завершилась декларационная кампания, в период которой определенные законодательством категории граждан должны были отчитаться о доходах за прошлый год. Специалисты УФНС России по Мурманской области подвели предварительные итоги декларационной кампании, согласно которым в налоговые органы региона поступило более 36,7 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2016 год.

О своих доходах отчитались 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав крестьянско-фермерских хозяйств и 11,5 тысячи граждан, получивших доходы от продажи недвижимости, имущества, транспорта, ценных бумаг, выигрышей и т.д. Общая сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет по представленным декларациям, составила 210 млн рублей, что в 1,7 раз больше, чем в прошлую декларационную кампанию на сопоставимую дату.

В ходе кампании 5,2 тысячи налогоплательщиков продекларировали совокупный годовой доход, превышающий 1 млн рублей, более 10 млн рублей отразили в декларациях 96 человек и только у 2 граждан уровень дохода превысил 500 млн рублей.