В Мурманской области уничтожены боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В ОМВД России по Печенгскому району 8 августа поступило сообщение от поискового отряда, проводящего на полуострове Средний поиск погибших советских солдат, о том, что на горном хребте Муста Тунтури ими обнаружены снаряды и гранаты со следами коррозии времен Великой Отечественной войны.

На место, указанное поисковым отрядом, выдвинулись сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Полицейские совместно с представителями УФСБ России по Северному флоту обследовали место обнаружения боеприпасов. На хребте Муста Тунтури на высоте 262 метра в нескольких местах находились гранаты Ф-1, РГД, 152-мм артиллерийский снаряд, 50-мм минометная мина, несколько взрывателей, всего 17 единиц. Вокруг находки было выставлено оцепление, заявку на уничтожение боеприпасов передали в воинскую часть. 10 августа боеприпасы были уничтожены силами инженерного подразделения воинской части.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, жители Заполярья регулярно находят боеприпасы и оружие времен далёкой войны во время поездок на природу в местах боевой славы.