В Мурманской области упорно растут цены на белокочанную капусту и морковь

В Мурманской области с 19 по 25 февраля текущего года подорожали свежая белокочанная капуста (на 2,6%), морковь (на 2,5), сливочное масло (на 1,2), стерилизованное питьевое молоко (на 0,6), чёрный байховый чай (на 0,5%). Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен наблюдалось на куриные яйца (на 0,9%), шлифованный рис и картофель (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.