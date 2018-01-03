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Мурманская область. Арктика03.01.18 11:10

В Мурманской области уровень металлургического производства в январе-ноябре 2017 года вырос на 20%

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, в  январе-ноябре 2017 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 129,1 млрд рублей (107,6% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 117,8% к январю-ноябрю 2016 года (в среднем по России – 100,4%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (44,9%), металлургическое производство (37,8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (8,4%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,1%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 111,2%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 5,2% - до 57,9 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров снизились на 5%.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство рыбных продуктов (рыбы мороженой (на 8,8%), филе рыбного мороженого (на 7,2%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 11,7%), ракообразных (в 1,4 раза). Сохраняется устойчивый рост производства мясных продуктов (свинины, кроме субпродуктов) - на 25,4%, субпродуктов убойных животных (на 24,9%), мясных полуфабрикатов (на 12,2%), колбасных изделий (на 2%). В то же время сократился выпуск рыбных консервов (на 16,4%), хлебобулочных изделий (на 11,6%), молока (на 18,8%), кисломолочных продуктов (кроме творога) - на 7,6%, сыров и творога (на 4%).

Уровень металлургического производства в январе-ноябре 2017 года вырос на 20% к соответствующему периоду 2016 года. В результате наращивания поставок норильского файнштейна увеличились объёмы выпуска никеля необработанного (в 1,2 раза), меди рафинированной (на 10,7%), кобальта необработанного (на 5%). Алюминия произведено на 5,8% больше, чем годом ранее.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 48,8 млрд рублей, превысив уровень января-ноября 2016 года на 7,3%. Индекс цен в металлургии составил 104%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 115,7% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования.

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло на 16,1%, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

 

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