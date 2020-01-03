В Мурманской области уровень металлургического производства в январе-ноябре 2019 года вырос на 5,4%

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде 2019 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 272,6 млрд рублей (167,9% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 109,3% к январю-ноябрю 2018 года (в среднем по России – 102,1%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (57,4%), производство пищевых продуктов (29,8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (6,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (3%).

Уровень металлургического производства в январе-ноябре 2019 года вырос на 5,4% к соответствующему периоду 2018 года. Выше прошлогоднего уровня произведено никеля необработанного (на 3,1%), никелевого штейна (в 1,3 раза), никелевых порошков (в 1,3 раза), рафинированной меди (на 2,2%), кобальта необработанного (на 5%) и алюминиевых сплавов (на 18%). При этом снизился выпуск первичного алюминия (на 1,9%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 118,8%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,7 раза), консервов рыбных (в 1,3 раза), филе рыбного мороженого (на 2,3%), свинины, кроме субпродуктов (на 5,4%). В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 2,4%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 9%), говядины, кроме субпродуктов (на 42,4%), субпродуктов убойных животных (на 5,3%), колбасных изделий (на 0,7%), хлебобулочных изделий (на 2,8%), молока, кроме сырого (на 6%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 10%), сыров и творога (на 6,2%).

Рост производства к январю-ноябрю 2018 года в сегментах «Ремонт и монтаж машин и оборудования» и «Производство прочих транспортных средств и оборудования» на 35,4% и 7,2% соответственно обусловлен неравномерным закрытием актов выполненных ремонтных работ с длительным циклом на предприятиях судоремонта.