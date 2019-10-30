В Мурманской области уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога

На 43 календарной неделе текущего года (21-27 октября) эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Мурманской области спокойная, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. По региону в целом показатели заболеваемости ниже расчётных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, данные вирусологического мониторинга свидетельствуют об отсутствии в настоящее время на территории региона циркуляции вирусов гриппа, что подтверждается лабораторными исследованиями: вирусы, выделенные из биологического материала заболевших лиц, относятся к вирусам негриппозной природы (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС – вирусы, риновирус.