В Мурманской области уровень зарегистрированной безработицы оставил 1,5%, что ниже уровня ноября 2016 года

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) составил 1,5%, что ниже уровня ноября 2016 года на 0,1 процентного пункта, численность безработных снизилась на 9,7% к аналогичному периоду 2016 года (на конец ноября т.г. – 6453 человека).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с ноябрем 2016 года на 12,4%, нагрузка на одну вакансию составила 0,84 человека против 0,94 в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 9,2%, Ловозерском районе – 6,8%, Кандалакшском районе – 3,0%, г.Полярные Зори – 2,9%, Ковдорском районе – 2,7% и г.Кировске – 2,5% при среднеобластном уровне безработицы - 1,4%.