В Мурманской области услуги правового характера подорожали на 10%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в мае текущего года инфляция сложилась на уровне 102,6% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 101,8%), что выше среднероссийского уровня на 0,2 процентного пункта (102,4%).

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 4,1%, непродовольственные товары – на 1,5% и платные услуги населению – на 2,3% (по России, соответственно, на 3,5%, 1,6% и 2,1%).

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен сезонным удорожанием отдельных видов плодоовощной продукции. За пять месяцев текущего года капуста белокочанная подорожала в 2 раза, лук репчатый – в 1,8 раза, морковь, помидоры и свекла – в 1,4 раза, виноград – в 1,3 раза, лимоны, яблоки, картофель, бананы, чеснок и груши – в 1,2 раза.

Кроме того, увеличение цен отмечено на муку пшеничную (на 11%), консервы фруктово-ягодные (на 5%), рыбу мороженную (кроме сельди), макаронные и крупяные изделия, консервы овощные и чай (на 4%).

Снижение цен в мае текущего года наблюдалось на апельсины (на 20%), огурцы (на 15%), яйца (на 12%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на спички (на 9%), печатные издания (на 6%), товары для животных, парфюмерно-косметические товары, нитки (на 5%), медикаменты и перевязочные материалы (на 4%).

Стоимость теле- и радиотоваров снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги правового характера подорожали на 10%, проезд в городском пассажирском транспорте – на 7%, услуги прачечных, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 6%, ветеринарные услуги и авиаперелет – на 5%, услуги фотоателье, парикмахерских и банков – на 4%.

При этом проезд на железнодорожном транспорте подешевел на 3%.