В Мурманской области услуги правового характера подорожали на 11%, услуги в системе образования – на 10%

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в ноябре 2019 года в Мурманской области инфляция сложилась на уровне 103,0% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 103,4%), что выше среднероссийского уровня на 0,3 процентного пункта (РФ – 102,7%).

Цены на платные услуги населению с начала года увеличились на 3,6%, непродовольственные товары – на 3,0%, продовольственные товары – на 2,5% (по России, соответственно, на 3,5%, 2,8% и 1,9%).

Из числа платных услуг населению услуги правового характера подорожали на 11%, услуги в системе образования – на 10%, ветеринарные услуги – на 9%, услуги организаций культуры – на 5%, услуги связи, медицинские услуги, бытовые услуги, жилищно-коммунальные услуги, услуги банков, экскурсионные услуги и услуги страхования – на 4%.

На рост цен на непродовольственные товары в целом повлияло удорожание табачных изделий (на 12%), товаров для животных и парфюмерно-косметических товаров (на 8%), ниток (на 7%), печатных изданий (на 6%), медицинских товаров, моющих и чистящих средств, спичек, полотенец (на 5%), бумажно-беловых товаров (на 4%).

Подешевели теле- и радиотовары (на 5%), средства связи (на 4%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на консервы фруктово-ягодные, муку, фрукты и цитрусовые – на 9%, сыр, макаронные и крупяные изделия – на 8%, молоко и молочную продукцию – на 7%, масло и жиры, консервы овощные, хлеб и хлебобулочные изделия – 5%, кондитерские изделия, чай, кофе и какао – на 4%.

При этом цены на сахар снизились – на 19%, картофель – на 18%, овощи – на 13%, яйца – на 8%.