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Мурманская область. Арктика03.11.17 08:20

В Мурманской области услуги высшего образования подорожали на 28%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь  текущего года.

Как сообщает ведомство, в сентябре 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,2% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 104,1%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (101,7%).

Продовольственные товары за девять месяцев подорожали в среднем на 0,7% (по России – подешевели на 0,1%). Цены на промышленные товары увеличились на 3,2%, платные услуги населению – на 2,4% (по России, соответственно, на 1,8% и 4,1%).

В сентябре, так же как в июле и августе т.г., зафиксирована дефляция.

Цены на товары и услуги в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2%. Такой тенденции способствовало снижение цен на продукты питания, вызванное продолжающимся сезонным удешевлением овощной продукции.

Из числа продовольственных товаров наибольшее снижение цен с начала года отмечено на огурцы (в 2 раза), помидоры (на 40%), яйцо куриное (на 26%), чеснок (на 23%), виноград (на 19%), сахар (на 13%), бананы, крупы и бобовые (на 10%), мясо птицы и подсолнечное масло (на 6%), рыбу охлажденную (на 4%).

При этом увеличились цены на картофель (на 14%), сливочное масло, фрукты и цитрусовые (на 11%), овощные консервы (на 7%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, масло оливковое и печень говяжью (на 5%), изделия мучные кондитерские, мороженое, кофе, молоко и молочную продукцию (на 4%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты и топливо моторное (на 7%), табачные и ювелирные изделия, обувь резиновую (на 6%), галантерею, печатные издания, металлическую и стеклянную посуду, парфюмерно-косметические товары, обувь кожаную, текстильную, комбинированную, одежду детскую, ковры и ковровые изделия (на 5%), белье постельное, часы, трикотажные изделия, товары для животных, велосипеды, фарфорово-фаянсовую посуду (на 4%). Стоимость перевязочных материалов снизилась на 5%, медикаментов и пиломатериалов – на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, городского пассажирского транспорта – на 10%, прачечных – на 8%, услуги среднего образования и проводного вещания – на 7%, услуги в сфере зарубежного туризма и железнодорожного транспорта – на 6%, услуги правового характера, медицинские и обрядовые услуги, услуги бань и душевых – на 5%, услуги организаций культуры и ветеринарные услуги – на 4%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 3%. 

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