В Мурманской области установилась дождливая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с районов Норвежского моря в Баренцево. В эти дни ожидается относительно тёплая, но с дождями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +11+16°.