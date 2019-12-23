В Мурманской области установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами снег, температура воздуха -3-8°, местами до -15°, ночью 25 декабря при прояснениях до -19°.

Завтра, 24 декабря, будет облачная погода. Временами снег. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -15° в течение суток. Гололедица.