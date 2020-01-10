В Мурманской области установилась хорошая зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся вблизи побережья Мурмана.11 января циклон переместится на Карское море: ветер ослабеет, температура воздуха понизится до -3-8°, в отдельных районах при прояснениях до -11-16°.

12 января очередной циклона сместится с севера Скандинавии через Кольский полуостров: ожидается снег, наиболее интенсивный ночью, повышение температуры воздуха в дневные часы.

Завтра, 11 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -3-8° при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.

Лунное затмение

Сегодня вечером поднимите глаза на небо. Если северянам повезет с облачностью, а на сегодня она ожидается переменной, то можно будет

Сегодня вечером любопытные жители Мурманской области могут стать свидетелями лунного затмения. Редкое астрономическое явление начнётся около 20 часов и продлится до первых минут субботы. Пик затмения придётся на 22 часа, когда диск спутника нашей планеты будет над горизонтом.

В момент максимальной фазы Луна почти полностью погружается в полутень Земли. Соответственно, в это время край нашего спутника, наиболее погруженный в полутень, находится относительно близко к краю земной тени и потому может выглядеть слегка темнее противоположного края. Потемнение можно будет наблюдать невооруженным глазом, в бинокль и в телескоп, применяя небольшие увеличения.

Первый рассвет

В Мурманске 12 января будет проводится традиционное мероприятие «Первый рассвет», приуроченное к первому в этом году восходу солнца. Место проведения мероприятия - площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км. Ленинградское шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»). Время проведения - с 11.30 до 14.30. Первый восход солнца можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать два автобуса. Начало движения маршрута – 11.00.