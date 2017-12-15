Мурманская область. Арктика15.12.17 18:02
На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 15 декабря равна 15-
30 см, что меньше нормы на 2- 10 см.
В Мурманской области установилась прекрасная морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -15-20°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода Местами снег. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 15 декабря равна 15-
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 82 человека
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Последние комментарии
Сергей
15.12.17 17:30
Ну для кого эта фигня, просто пиар и развлекуха для старых пенсионеров, Всех проверили по 20 раз, кто на расстоянии 100 метров от папы был, а ОН не журналист пробрался на встречу, Штирлиц б**..., н
Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
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