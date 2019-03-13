Мурманская область. Арктика13.03.19 18:02
В Мурманской области установилась прекрасная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода.
Завтра, 14 марта, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -21-26°, днём -3-8°. Гололедица.
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Николай
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Гость
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