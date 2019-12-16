В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 17 декабря -1-6°, 18 декабря -3-8°, в отдельных районах при прояснениях -10-15°.

Завтра, 17 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.