В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -6-11°, при прояснениях в отдельных районах -15-21°.

Завтра, 17 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью слабый, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях до -20°, днем -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.