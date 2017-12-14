В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием активного циклона, смещающегося с районов Балтийского моря в северном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая, снежная с метелями погода.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный умеренный, позёмок. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.