В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 января Кольский полуостров будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Ленинградской областью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9°, при прояснениях -13-18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.